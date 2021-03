Raoul Casadei morto per Covid, la foto-ricordo di Matteo Salvini: "Grande tristezza, chi era davvero"

13 marzo 2021 a

a

a

Il coronavirus si è portato via Raoul Casadei, morto a 83 all’ospedale Bufalini di Cesena, dove era stato ricoverato lo scorso 2 marzo dopo essere stato risultato positivo. A fine febbraio tutta la sua famiglia si era contagiata, tanto che gli altri tredici componenti sono ancora in quarantena. Casadei era nato a Gatteo il 15 agosto 1937 ed era considerato il re del liscio: rimarranno indelebili alcuni suoi grandi successi come “Romagna mia” e “Ciao Mare”.

Video su questo argomento Morte Raoul Casadei, l'omaggio di Matteo Renzi con un video in cui cantano insieme "Romagna mia"

Ovviamente anche dal mondo della politica sono arrivate le condoglianze, a partire da Matteo Salvini, che ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae sorridente in compagnia di Casadei: “Grande tristezza per la sua scomparsa - ha scritto il segretario della Lega - romagnolo geniale, simbolo di belle tradizioni, di un’Italia pulita. Con la sua arte e la sua musica ha donato allegria a intere generazioni. Una preghiera e un abbraccio ai suoi cari, lo ricorderemo sempre con affetto”.

Il Covid ha ucciso anche Raoul Casadei. Sconvolgente caso di contagio di massa: la famiglia del re del liscio falcidiata

Anche Stefano Bonaccini in qualità di governatore dell’Emilia Romagna ha voluto mandare un suo messaggio alla famiglia di Casadei: “È veramente con grande tristezza che apprendo della scomparsa di Raoul. Con lui se ne va uno straordinario personaggio, un compositore che con grande professionalità ha portato in Italia e nel mondo un messaggio musicale profondamente radicato nella tradizione, legato all’allegria e alla voglia di vivere fino a diventare uno dei simboli, un ambasciatore della sua e nostra terra”.

Casadei: Letta, 'maledetto Covid si è portato via un grande italiano'

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.