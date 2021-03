Al Bano Carrisi, pazzesco appello a Romina Power: "Ho una strana malattia". Un terremoto, lei che fa?

14 marzo 2021 a

Un messaggio, chiarissimo, rivolto a Romina Power. Un messaggio che le manda niente meno che Al Bano Carrisi. Insomma, anche se l'amore è finito da tempo, il legame è indissolubile, per quanto ogni tanto il rapporto viva dei momenti difficili. E il messaggio, o meglio l'appello di Al Bano, è davvero clamoroso: vorrebbe infatti partecipare con Romina al prossimo Festival di Sanremo. Una reunion artistica su quello che è probabilmente il palco più importante per la musica italiana. Una reunion che sarebbe una clamorosa bomba.

Il cantante di Cellino San Marco si è lanciato nell'appello, chiaro e tondo, in un'intervista concessa al settimanale Di Più: "Quando il Covid morirà e noi ricominceremo a vivere proverò a tornarci (al Festival di Sanremo, ndr). Mi piacerebbe farlo con Romina ma bisognerà vedere se lei vorrà venire perché Romina non ama molto il Festival. Io, invece, mi sono reso conto di avere una strana malattia per cui non esiste cura: la sanremite acuta", confessa Al Bano, che dice di essere insomma un grande fan del Festival.

In verità, Carrisi aveva provato a partecipare al Festival già quest'anno, ma il direttore artistico Amadeus aveva bocciato il suo brano. Una bocciatura che comunque non ha incrinato il rapporto tra Al bano ed Amadeus, amici da tempo. Ora, resta da vedere se Romina raccoglierà l'appello. Per inciso, nell'intervista Carrisi haelogiato anche il talento di Achille Lauro, Madame, Fedez, Francesca Michielin e Maneskin. Questi i preferiti di Al Bano.

