Al Bano Carrisi, la confidenza a Giancarlo Magalli: "Io e Loredana? Non servono le carte". Ma su Romina...

Al Bano ribadisce ancora una volta il concetto. E spazza via ogni dubbio. “Non servono le carte. Io e Loredana siamo sposati con la testa”, dice ospite di Giancarlo Magalli, che non ama il gossip (come del resto Al Bano). Carrisi parla della storia d’amore con Loredana Lecciso ed, in definitiva, chiude ancora una volta il cerchio. “Sto con Loredana”, ribadisce.

Solo qualche settimana fa, da Mara Venier, Al Bano aveva lanciato un appello: “Vorrei che facessero pace Loredana e Romina. Vorrei che cenassimo tutti insieme”. Un appello che fa eco a quello lanciato dalla Lecciso lo scorso anno a Live non è la d’Urso quando disse: “Vorrei prendermi un caffè con Romina senza problemi”. Ma a distanza di tempo quell’appello è rimasto inascoltato. Nessun incontro e sembra che ci sia molto gelo tra le due donne, nonostante la volontà di Loredana di incontrare l’ex moglie di Al Bano.

La storia tra Carrisi e la Lecciso va a gonfie vele. Dal loro amore sono nati Bido e Jasmine, che da poco si è trasferita a Milano per gli studi universitari. Con suo papà ha debuttato a The voice senior conquistando tutto il pubblico. Il suo brano Ego, che è uscito lo scorso anno, ha convinto praticamente la critica. E soprattutto suo padre Al Bano.

