Sanremo 2021, Giovanna Civitillo ha copiato l'outfit? Occhio al dettaglio, come si è vestita la moglie di Amadeus

Francesco Fredella 04 marzo 2021

Fucsia. Stesso colore. E alla Malgy non sfugge il particolare: sui social, dopo aver visto l’anteprima del Festival di Sanremo 2021, pubblica un post virale. L’outfit sembra davvero identico. Ovviamente il post di Cristiano Malgioglio diventa virale in pochissimi minuti e Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, sicuramente avrà sorriso. In questi giorni, Malgy non ha criticato nessun dettaglio di questo Sanremo - difficilissimo con l’emergenza pandemia. Adesso che si è diffusa l’indiscrezione dell’arrivo di Cristiano a Sanremo, a Domenica in, potrebbe accadere di tutto. Niente pagelle. “Malgy odia i numeri”, ci dice una fonte segreta.

Per quanto riguarda gli outfit, Malgy ha sempre stupito. Continuerà a farlo. Ciuffo bianco d’ordinanza, nato per caso dopo aver sbagliato una tintura, e occhiali da sole. Sempre. Addirittura, pare che Malgy nell’ultimo anno abbia acquistato più di cento abiti di quel colore, scelto dalla moglie di Amadeus per la terza serata del Festival di Sanremo.

Ma a Domenica in, una persona vicina allo staff di Cristiano Malgioglio, ci racconta che sceglierà la via della sobrietà per la puntata che lo vedrà ospite al teatro Ariston (dove tornerà dopo lo scorso anno, quando scrisse un pezzo per Al Bano e Romina). Quindi niente fucsia. Potrebbe parlarne dalla Venier, facendo riferimento all’outfit della moglie di Amadeus.

