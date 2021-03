Elodie denuncia l'orrore: "Ragazzina di 18 anni, str*** frustrati". Un pesantissimo consiglio: "Certi poveretti..."

14 marzo 2021 a

a

a

Elodie Patrizi andrà lontano e già è molto avanti. Ora, fidanzata con Marracash, risponde a chi la odia sul web: «Buongiorno, sono finita su un post del periodo di quando avevo diciotto anni. Ho letto un po' di commenti, del tipo: "Una piccola trans". Non lo sono, anche se non credo sia un'offesa. Oppure: "Si vede che si è rifatta tutta". No, non mi sono rifatta, ma anche qui, se anche fosse... i ca... vostri? Hanno criticato i vestiti, ma non avevo una lira, ho messo un pantalone e una maglietta. Tutto questo per dire che ci sono un sacco di str... frustrati che commentano così una ragazzina di 18 anni. Che tristezza». Elodie, certi poveretti vanno ignorati.

di Roberto Alessi

(tratto dalla rubrica "Alta Portineria" su Libero)

"Bloccata la diffusione delle immagini". Bomba di Dagospia su Elodie (e Sanremo): su cosa è scattata la censura

***

Di seguito, l'articolo sulla replica di Elodie agli insulti ricevuti online:

Una vergogna contro Elodie. Una vergogna di cui vi abbiamo già dato conto in un articolo, che potete leggere qui: il punto è che dopo la sua esibizione sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo è stata presa di mira per il suo aspetto fisico, lo spunto per simile idiozia è stato un video del passato che per misteriosi motivi ha ripreso a circolare. Il video risaliva ai tempi del suo esordio a X-Factor.

Nelle immagini in questione, Elodie sperimentava, insomma cambiava il suo look, come ogni adolescente, per esempio sfoggiando capelli rosa o altre situazioni peculiari. Insomma, molto diversa rispetto ai quattro outfit mozzafiato sfoggiati a Sanremo, di acqua sotto i ponti ne è passata. E così i soliti fessi hanno iniziato a insultarla, a rimarcare la sua presunta incoerenza, a sfotterla per il passato.

"Sembri una trans". Orrore contro Elodie, l'idiota umiliato in pubblico: "Sai cosa credo?", basta una frase

Nel video di X-Factor, in cui emozionatissima Elodie cantava davanti a Morgan, Simona Ventura e Mara Maionchi, l'artista aveva dei lunghi capelli ricci, una coda morbida, gli occhi spiazzati e un poco spaventati di una ragazzina. Un video tenero, toccante. Ma non per tutti. Non per chi la ha insultata. Solo che Elodie ha deciso di rispondere al fuoco contro un atto gratuito di body shaming. Ha risposto punto per punto, insulto per insulto, accusa per accusa.

E tra le risposte, eccone una, durissima, a chi la paragonava a un transessuale. "Non sono una trans, ma non credo che sia un'offesa - ha replicato Elodie -. Non mi sono rifatta, eppure se anche fosse, i ca*** vostri?", ha scritto in una story su Instagram. Dunque, a chi la dileggiava per i vestiti sfoggiati a X-Factor, ha replicato: "Vestiti? Non c'avevo una lira e mi sono messa un pantalone e una maglietta". Punto e stop. Fessi ed haters asfaltati da Elodie.

"Ma ha tutto fuori?". Madame fa esplodere Sanremo. Sul palco "vestita" così, e là sopra... Tutti in tilt | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.