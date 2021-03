Elisabetta Gregoraci, "la denuncio". Grossissimi guai, la frase per cui la trascinano in tribunale: chi la vuole spennare

15 marzo 2021 a

a

a

Ora la querela. Mino Magli, ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci, ha deciso di denunciare la showgirl per diffamazione. Come rivela il settimanale Oggi, l’imprenditore pugliese le ha preparato ben due colpi. Magli ha infatti appena pubblicato il libro L’Idiota Romantico nel quale racconta la sua storia: "Per la prima volta in vita mia ho levato ogni maschera, ogni pudore, e ho deciso di raccontarmi con sincerità, senza badare troppo a quello che gli altri avrebbero potuto pensare". I nomi sono stati tutti cambiati, ma è evidente che la “Isabella” del libro è Elisabetta.

Completamente nuda e sporca di sangue: choc agli Oscar francesi, sul palco mai visto niente di simile | Guarda

"Non ho idea di come reagisca Elisabetta e sono curioso di vedere cosa farà", dice ancora l'imprenditore pugliese. "Io ho comunque dato mandato al mio avvocato di denunciare la Gregoraci per aver detto sul mio conto parole false e calunniose. Ha affermato che mi facevo pagare dai paparazzi per farmi fotografare con lei, ha detto che ero un amico del padre e lei mi conosceva appena", continua Magli. "Insomma, mi ha dipinto come un cialtrone e un bugiardo, e voglio un tribunale mi restituisca l’onore. Non chiedo soldi, non mi interessano, voglio che mi si chieda scusa", conclude.

"Io finisco a maggio, poi...". Fazio "molla" la Rai? Indiscreto sul contratto: in diretta la più scomoda delle domande

E mentre l’avvocato si prepara alla battaglia legale contro la Gregoraci, basta leggere il suo libro per capire quale bilancio faccia oggi della loro relazione. Scrive infatti Magli della sua storia con Elisabetta: "Isabella è una donna più giovane di me di 20 anni conosciuta, inaspettatamente, nel corso di uno shooting fotografico per un mio catalogo. Era concentrata sulla carriera, aspirava all’agiatezza, ad emergere, quello veniva prima di tutto", spiega nel libro. "La nostra è stata una relazione tira e molla, all’insegna del divertimento, anche della passione, ma poco chiara, da parte sua, fin da principio. Mi ha lasciato tanta amarezza". Che cosa dirà ora la Gregoraci?

"Quando è saltato tutto...". La vedova di Stefano D'Orazio dalla D'Urso: la vergogna firmata Rai a Sanremo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.