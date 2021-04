Eleonora Giorgi, "come non mi succedeva da tempo": il sorprendente racconto della notte successiva al vaccino AstraZeneca

24 aprile 2021 a

Tempo di vaccino contro il coronavirus anche per Eleonora Giorgi, che ha raccontato su Instagram con un lungo video la sua esperienza col siero. L'attrice è stata vaccinata col tanto discusso AstraZeneca. A 67 anni, la madre di Paolo Ciavarro, ha così ricevuto la sua prima dose: la regione Lazio, infatti, è molto avanti nella campagna. Tanto che la Giorgi ha speso belle parole proprio per la Regione, che "si sta comportando in maniera eccellente, forse è la prima volta in vita mia che vado fiera del Lazio e della città di Roma", ha affermato.

Dunque, su AstraZeneca, ha spiegato di non aver avuto alcun tipo di reazione o effetto collaterale: "Sono stata benissimo, quella notte ho dormito come non dormivo da tempo. Il giorno dopo, solo se mi toccavo un po’ il braccio sinistro, mi faceva male sennò era perfetto. Invece quando facevo il vaccino anti-influenzale sentivo più dolore al braccio", ha raccontato la Giorgi.

E ancora, sorridendo, l'attrice si è spesa in un appello: "Si può fare, ci dobbiamo fidare tutti. Vaccinatevi tutti appena toccherà il vostro turno". Negli ultimi giorni, tra i testimoni-vip che si sono vaccinati con AstraZeneca, anche il cantante Antonello Venditti e l'attore Giulio Berruti. Quindi Al Bano Carrisi, il quale però è stato vaccinato con Pfizer: mister Felicità aveva infatti espresso qualche dubbio sul vaccino AstraZeneca.

