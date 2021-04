Alfonso Signorini frena Mediaset: "Non potrei mai farlo". Un rifiuto clamoroso?

26 aprile 2021 a

Alfonso Signorini rompe il silenzio. E parla di tv, senza freni. A Il Fatto Quotidiano dice: “Chi mi conosce sa che non potrei mai condurre un programma la domenica perché per me la domenica è sacra. Per me la domenica è pranzo a casa, musica, amici”. Il riferimento di Signorini è al possibile arrivo alla conduzione di un programma della domenica (al posto di Barbara d’Urso), che sarebbe già stata confermata per la prossima edizione. Signorini, poi, parla del suo Grande Fratello Vip - un gioiellino in tv con oltre il 20% di share per sei mesi. “Quando mi hanno dato un programma ho cercato di dargli una mia impronta. Quel modo di fare tv è molto lontano da me”, racconta.

Due anni fa, Signorini era uno degli opinionisti del Gf vip (che era condotto da Ilary Blasi). “Penso che se la stia cavando benissimo, la trovo molto a suo agio. Mi piace veramente tanto, penso che sia nel mood giusto”, racconta. Zero apprezzamenti sul cast e sugli opinionisti (c’è anche Tommaso Zorzi, vincitore del suo Gf vip). L’Isola dei Famosi finirà a giugno prossimo, ma sono previsti nuovi arrivi: Ignazio Moser, ad esempio, bloccato in Messico. Signorini, invece, lavora al cast della prossima edizione del Grande Fratello vip.

Tra i nomi trapelati potrebbe arrivare la mamma di Antonio Zequila: non sola, ma con suo figlio. Sarebbero in gara come concorrente unico. Ma è tutto in via di definizione. Il direttore di Chi, poi, vorrebbe Gaia Zorzi (sorella di Tommaso) nel cast. Ma anche Loredana Lecciso, Sandra Milo. Capitolo Malgioglio: potrebbe tornare a Cinecittà per la terza vola, come opnionista. Si è candidata anche Lory Del Santo, che ha partecipato due anni fa in un momento molto difficile della sua vita (quando morì suo figlio). Potrebbe ritornare anche Serena Grandi. Magari una toccata e fuga.

