Alfonso Signorini e il dramma nascosto: "Facevo la chemio e incrociavo le dita. Poi quel bast*** del Covid", una toccante confessione

Un'ammissione senza precedenti quella di Alfonso Signorini che per la prima volta ha raccontato di aver contratto il coronavirus. Un periodo buio, travagliato, in cui il conduttore del Grande Fratello Vip ha pensato al peggio. Signorini infatti rifiutava l'ospedale, viveva da solo e aggiornava i medici. Quando arrivava la sera aveva paura, perché - come l'ha definita - il Covid è "una malattia bastarda". Il conduttore non è nuovo a questi drammatici avvenimenti. Per lui - spiega al Fatto Quotidiano - è impossibile dimenticare il momento in cui ha scoperto di avere la leucemia. "È stata molto dura perché in quel momento stava morendo la mia mamma. Ho dovuto affrontare la chemioterapia incrociando le dita senza sapere cosa sarebbe stato di me. Mentre ero lì con l’ago nel braccio mi sono ripromesso che se ce l’avessi fatta avrei cambiato la mia vita. E la mia vita è cambiata".

Una scoperta quella della leucemia avvenuta nel modo più inaspettato possibile, durante Kalispera. In onda con il programma di Canale 5, il direttore del settimanale Chi aveva come ospite Sabrina Ferilli, quando a un certo punto ha iniziato a sentire il sudore colare lungo la sua schiena, aveva 40 di febbre ed è stato subito trasportato in ospedale. I medici gli diedero un antipiretico e lo mandarono a casa. Da lì il calvario: alla vigilia di Natale lo chiamarono dall’ospedale e gli comunicarono che aveva una leucemia mieloide e che il 27 dicembre avrebbero avuto inizio le cure. Un'esperienza indelebile, sia per l'anima che per il corpo. Signorini ancora oggi mostra una cicatrice sulla fronte, segno di quella terribile vicenda.

Signorini ha impiegato anni prima di rivelare agli italiani di aver avuto il tumore del sangue che lo ha colpito nei tessuti, nel sistema linfatico e nel midollo osseo. "Per fortuna adesso sono fuori pericolo", aveva detto ripercorrendo i momenti più difficili della scoperta.

