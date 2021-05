Primo Maggio, Chadia Rodriguez si strappa i vestiti: capezzoli al vento al concertone in diretta Rai

01 maggio 2021 a

Si è denudata sul palco del concertone del Primo maggio. Solo i capezzoli coperti con degli adesivi arcobaleno. Chadia Rodriguez, giovane rapper classe 1998, ha scelto un gesto forte e un palco importante per ricordare e sottolineare la libertà di essere e amare chi si vuole. Alla fine della canzone "Bella così", realizzata in duetto con Federica Carta, le due artiste hanno messo in mostra le mani con su scritto "Libera l'amore". Immediate le reazioni sui social. C'è chi ha condiviso il gesto della rapper, di sostegno al ddl Zan, e chi invece si è ironicamente preoccupato per la sua salute, visto il maltempo e il freddo.

Il rischio che anche uno spettacolo come quello del Primo maggio venga politicizzato, però, è sempre dietro l'angolo. Lo stesso Matteo Salvini, infatti, ha pubblicato un video su Twitter augurandosi che durante il concertone, che "costa circa 500mila euro agli italiani", si evitino "comizi 'de sinistra' fuori luogo".

Tra gli artisti che più di altri potrebbero scambiare il palco del Primo maggio per un palco politico c'è Fedez che, stando ad alcune indiscrezioni, vorrebbe fare un monologo velenosissimo in favore del ddl Zan, prendendosela soprattutto con Giorgia Meloni, Salvini e il Vaticano. L'anticipazione è stata fornita da VigilanzaTv. Ecco perché il Carroccio ha deciso di giocare d'anticipo, rilasciando questa nota: "Se Fedez userà a fini personali il concerto del 1 maggio per fare politica, calpestando il senso della festa dei lavoratori, la Rai dovrà impugnare il contratto e lasciare che i sindacati si sobbarchino l'intero costo dell'evento".

