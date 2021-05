Isola dei Famosi, Iva Zanicchi punta dalla vespa in diretta tv: ecco come è ridotta la mano, una foto sconvolgente

10 maggio 2021 a

Iva Zanicchi non si è ancora ripresa dopo la puntura di vespa che l'ha costretta a scappare durante la diretta dell'Isola dei Famosi. L'opinionista del programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi ha deciso di condividere uno scatto sulle sue condizioni di salute attuali: "Mi sono fatta pungere per avere la mano di una diciottenne", ha ammesso per poi tranquillizzare i suoi tanti fan su Instagram: "Mi state chiedendo in tanti della mano. Mi sto riprendendo". Anche se dalla foto la mano è ancora visibilmente gonfia e rossa.

La Zanicchi era stata punta dall'insetto la scorsa puntata, ma per non destare preoccupazione aveva deciso comunque di presenziare alla trasmissione. Il dolore però è diventato lancinante: "Mi fa male la mano, ho anche un po' di febbre", aveva confessato un po' preoccupata in diretta. "Non è niente, state tranquilli. Il medico però mi ha detto di farmi visitare in pronto soccorso. Se non faccio troppo tardi torno, altrimenti ci vediamo lunedì". A scortarla fuori dagli studi Tommaso Zorzi, anche lui opinionista, mentre la conduttrice l'aveva salutata con un grosso in bocca al lupo.

A dover fare i conti con i numerosissimi infortuni dell'edizione di quest'anno non è stata però solo la Zanicchi. Prima di lei anche i naufraghi sono stati messi a dura prova, tanto che alcuni hanno dovuto fare armi e bagagli e tornare in Italia. È il caso di Elisa Isoardi che proprio nella scorsa puntata aveva fatto il suo ingresso in salotto, quella volta senza benda. La conduttrice era rimasta ferita dopo un incidente con il fuoco. La Isoardi se l'è vista molto brutta dato che un lapillo era finito proprio all'interno del suo occhio. Un imprevisto che l'ha obbligata a tornare a casa in fretta e furia e a sottoporsi a cure mediche adeguate. Ora però sembra acqua passata.

