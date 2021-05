Maneskin, Damiano sul test antidroga: "Voilà", basta una parola per cancellare la Francia

24 maggio 2021 a

“Voilà”. Una sola parola basta e avanza a Damiano David per chiudere l’irreale cocaina-gate scatenato dalla stampa francese, che evidentemente non ha digerito il fatto che i Maneskin abbiano trionfato all’Eurovision Song Contest 2021. E lo hanno fatto proprio a discapito di Barbara Pravi, la cantautrice transalpina arrivata seconda con il brano “Voilà”. Ed ecco che allora il frontman della rock band italiana ha usato il titolo della canzone francese per rifilare una stoccata a chi lo aveva accusato di aver sniffato cocaina in diretta mondiale.

Gli organizzatori della Eurovision hanno condotto le loro indagini e soprattutto hanno dato notizia dell’esito negativo del test antidroga al quale Damiano ha deciso di sottoporsi volontariamente per fugare ogni dubbio: un gesto per nulla dovuto, ma che è servito ad archiviare definitivamente una polemica del tutto strumentale e priva di fondamento. I francesi avevano infatti giocato su alcuni frame di immagini in cui Damiano abbassa la testa sul tavolino: lo ha fatto solo perché stava raccogliendo un bicchiere che si era rotto sotto al tavolo, come appurato anche dagli organizzatori.

"Damiano ha fatto il test". Cocaina-gate, dagli organizzatori dell'Eurovision la più pesante delle umiliazioni per la Francia

Insomma, la stampa francese ha creato un caso assolutamente falso e ha fatto una figura pessima: ciò non toglie che i Maneskin abbiano vinto un titolo che mancava in Italia da 31 anni. Inoltre la loro “Zitti e Buoni" è nona nella top ten mondiale delle canzoni più ascoltate su Spotify: si tratta della posizione più alta mai raggiunta da una canzone dell’Eurovision e la canzone italiana più streammata di sempre in un giorno.

"Da chi ha copiato il testo". Eurovision, altro terremoto: l'accusa alla cantante francese dopo il cocaina-gate

