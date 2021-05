Maneskin, la Francia riapre il cocaina-gate: “Perché il test non è valido”, altro fango su Damiano

30 maggio 2021 a

a

a

Il cocaina-gate montato ad arte dalla stampa francese che non ha digerito la vittoria dei Maneskin all’Eurovision Song Contest 2021 sembrava essere stato definitivamente archiviato dagli organizzatori della kermesse, che hanno svolto le loro indagini e soprattutto hanno comunicato che il test antidroga a cui si è sottoposto Damiano David è risultato negativo. A distanza di giorni, la polemica in Francia non si è però arrestata: a riaprirla ci ha pensato il sito Melty, popolarissimo sui social, che continua a insinuare che il frontman della rock band italiana abbia fatto uso di cocaina nella Green room.

"Pervertiti, chec*** malate, serve una dittatura contro questa roba". Insulti terrificanti ai Maneskin, orrore (politico) senza fine

I francesi sostengono che quello di Damiano sia stato un “gesto che suggerisce fortemente l’assunzione di cocaina”, al punto da mettere in dubbio anche il comunicato ufficiale con cui gli organizzatori hanno chiuso il caso, assicurando che “nessun uso di droghe ha avuto luogo nella Green room”. La vicenda però resta ancora aperta per i francesi: secondo il sito Melty il test antidroga effettuato da Damiano non sarebbe infatti valido, arrivando a chiedere un parere a dei presunti esperti di consumo di droga e di screening.

"Quello strano giro di scommesse". Un complotto contro i Maneskin, non solo la fuffa-coca: lo scandalo travolge l'Eurovision

A loro dire il test non sarebbe valido perché eseguito oltre 24 ore dopo la presunta assunzione di cocaina: “Gli esperti dicono di essere perplessi - si legge su Melty - un test effettuato più di 24 ore dopo l’assunzione di questo potente narcotico è probabilmente negativo, a meno che non si tratti di un test delle urine”. Insomma, la Francia proprio non riesce ad arrendersi all’evidenza di un trionfo indiscutibile da parte dei Maneskin.

Dopo il trionfo all'Eurovision, la festa: dove hanno beccato (e con chi) Damiano dei Maneskin, "che dire..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.