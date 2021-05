Cecilia Rodriguez e Stefano De Martino? Clamoroso, pubblicità e soldi: un grosso guaio (e chissà Belen che dice...)

31 maggio 2021 a

a

a

Grana in arrivo per Cecilia Rodriguez e Stefano De Martino. I due, rispettivamente sorella ed ex marito di Belen Rodriguez, sono finiti nel mirino dell'Antitrust, anche se in buona compagnia. Con loro c'è un altro volto noto dello spettacolo: Stefano Sala. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha fatto sapere di aver aperto una pratica ai danni dei vip con l'accusa di pubblicità occulta. Contestata in particolare la diffusione sul profilo Instagram di Sala, De Martino e Rodriguez – tutti e tre connessi alla società Bat Italia S.p.A. – di post che al loro interno avrebbero avuto l’invito ai follower a pubblicare contenuti con tag e hashtag collegati alla campagna pubblicitaria del prodotto Glo Hyper. Quest'ultimo un dispositivo per il tabacco riscaldato prodotto e commercializzato dalla società stessa.

"Troppo gelosa". La 'dittatura' di Cecilia Rodriguez si abbatte sulla Blasi: a cosa ha costretto il 'suo' Ignazio

L'accusa rivolta dall'Antitrust è quella di "moltiplicare su Instagram i post che rinviano al marchio Glo Hyper, in modo da promuovere la visibilità del dispositivo, coerentemente al rapporto commerciale che lega gli influencer al titolare del marchio". Eppure, mette le mani avanti l'autorità, "l'effetto pubblicitario ottenuto dai professionisti – e derivante dai tag al marchio e dagli hashtag – non è tuttavia riconoscibile nella sua natura commerciale perché non sono presenti avvertenze grafiche o testuali che consentano di identificarne la finalità promozionale".

"Schiaffo agli italiani". Belen finisce in Parlamento. Quanti soldi ha intascato per un'ospitata in Rai

Le indagini si stanno dunque svolgendo con l'aiuto del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza e si inserisce all'interno di un filone ben più ampio. Al centro le tecniche adottate sui social media per promuovere prodotti attraverso una comunicazione solo apparentemente neutrale. Da qui il monito dell'Antitrust che ricorda come la pubblicità debba essere chiaramente riconoscibile e che il divieto generale di pubblicità occulta ha portata generale e deve perciò essere applicato anche alle comunicazioni diffuse dagli influencer tramite social network.



Cecilia Rodriguez diserta l'Isola dei famosi. Grosso imbarazzo in studio: sapete dov'è la fidanzata di Moser?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.