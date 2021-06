Maneskin, Damiano David umilia la Francia dopo il cocaina-gate: "Sapete come ho chiamato il mio gatto?"

02 giugno 2021 a

a

a

I Maneskin si stanno godendo l’onda lunga del trionfo all’Eurovision Song Contest 2021, che li ha proiettati nelle classifiche di gran parte d’Europa e del mondo. Neanche il cocaina-gate costruito ad hoc dalla stampa francese ha scalfito la rock band italiana, che sta vivendo un momento a dir poco magico dal punto di vista professionale e musicale: nel giro di pochi mesi hanno vinto il Festival di Sanremo 2021 contro ogni pronostico e poi si sono affermati anche nella massima manifestazione europea, dove l’Italia non trionfava dal 1990.

"Svenuta in classe, soccorsa in ambulanza": Giorgia Sileri, il dramma della fidanzata di Damiano dei Maneskin

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, il frontman Damiano David ha chiarito se intende agire legalmente o meno nei confronti dei giornalisti francesi che lo hanno accusato di aver assunto cocaina nella Green room dell’Eurovision Song Contest: fatto mai accaduto, come appurato dall’organizzazione tramite le registrazioni video e un test antidroga effettuato da Damiano al rientro in Italia, che ha dato esito negativo. “No perché per me la questione non si è neanche aperta. È stato solo un grosso sketch comico, alla Zelig - ha dichiarato - se arriveranno le scuse, sono pronto a riceverle. Ma adesso a tutti noi interessa solo festeggiare, in barba a chi ha tentato di ostacolarci”.

"Perché il test non è valido". Ma quanto rosica la Francia? Altro fango su Damiano e i Maneskin: riaperto il coca-gate

Tuttavia non è mancava una frecciatina alla Francia quando Damiano ha parlato del nome inusuale del suo gatto: “Si chiama Bidet, come qualcosa che in certi paesi non hanno”. Archiviata la vittoria all’Eurovision e la conseguente polemica irreale, i Maneskin sono tornati al lavoro per incidere nuovi bravi e prepararsi al prossimo tour: “Stiamo scrivendo come pazzi”, ha confermato la bassista Victoria De Angelis.

"Pervertiti, chec*** malate, serve una dittatura contro questa roba". Insulti terrificanti ai Maneskin, orrore (politico) senza fine

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.