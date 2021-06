Claudio Lippi, lo sfogo disperato: "Ormai sono 15 anni". Fatto fuori: che cosa c'è dietro davvero?

03 giugno 2021 a

Ancora uno sfogo, da parte di Claudio Lippi, un mito della nostra televisione che però da tanto, troppo tempo, non trova spazio sul piccolo schermo. E in molti si chiedono perché, come sia possibile che una colonna portante della tv italiana resti sempre in panchina. E per queste ragioni, come detto, Claudio Lippi torna a sfogarsi in un'intervista concessa a Nuovo Tv, in cui spiega lui stesso di non avere spiegazioni per il suo essere costantemente ai margini.

Dopo la chiusura de La prova del cuoco, a Lippi sono mancati programmi e opportunità. Magari si poteva pensare a lui per Il pranzo è servito, il remake del programma che aveva già condotto dal 1990 al 1992.

"Da quindici anni non ho un programma tutto mio. Il pubblico, che mi segue sempre con affetto, mi chiede spesso quando torno in tv. E io rispondo: Quando mi verranno fatte delle proposte utili per dialogare con la gente comune", spiega Lippi a Nuovo Tv. Dunque, su Flavio Insinna ce condurrà proprio Il pranzo è servito, afferma: "Gli faccio i miei più sinceri auguri, perché è un grande professionista e una persona di straordinaria umanità". Infine, un aneddoto su Corrado, ideatore del format: "Mi ha insegnato a presentarsi in maniera dignitosa, perché chi fa tv è come se entrasse nelle case degli italiani", conclude Claudio Lippi.

