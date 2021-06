Maneskin, avete notato che Miley Cyrus.... la voce sconvolgente che gira su Damiano

03 giugno 2021 a

I Maneskin stanno conquistando il mondo della musica. Dopo il successo all'Eurovision, la popstar americana Miley Cyrus ha iniziato a seguire i la rock band italiana su Instagram. Scatenando i fan: "Preparano un duetto, ne sono certa", scrive una ragazza su Twitter. Del resto, ricorda il Messaggero, proprio in una recente intervista, dopo la vittoria alla kermesse internazionale, la band romana aveva detto di puntare a "collaborare con Miley Cyrus", secondo quanto dichiarato dallo stesso leader del gruppo Damiano David durante un incontro con una tv straniera. Che sia davvero l'inizio di un sodalizio musicale?

Di sicuro sui social si sono scatenati tutti con immagini varie e fotomontaggi della rockband italiana, vincitrice anche di Sanremo, e dell'artista americana. Nessuna notizia ufficiale al momento, solo un “follow”. Al momento insomma è solo una voce. Ma spesso le voci sono veritiere.

Tant'è. Con la loro "Zitti e buoni" i Måneskin stanno infrangendo record su record! Uno su tutti riguarda Spotify: è diventata la canzone italiana con più stream di sempre in un giorno, con la bellezza di 4 milioni di ascolti in 24 ore. Un record che è un orgoglio per il nostro Paese anche perché per la prima volta in assoluto un brano italiano è entrato nella top 10 Globale di Spotify al nono posto.

"Zitti e buoni" sta scalando le classifiche anche nel Regno Unito, dove si è posizionata alla posizione numero 17 della UK Weekly Single Chart. Per la prima volta dopo trent’anni un brano in italiano è entrato nella Top 20 britannica. I Maneskin stanno diventando delle celebrità.

