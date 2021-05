Maneskin, "le Sardine del rock": fin dove si spingono Pier Luigi Bersani e Selvaggia Lucarelli

31 maggio 2021 a

a

a

Pier Luigi Bersani è stato ospite a Le Mattine su Radio Capital per un’intervista con Selvaggia Lucarelli. Ovviamente il dialogo è stato prettamente politico, e incentrato soprattutto su due temi: quello di più stretta attualità, riguardante l’assoluzione dell’ex sindaco Simone Uggetti dall’accusa di turbativa d’asta e il conseguente mea culpa di Luigi Di Maio che ha terremotato il Movimento 5 Stelle; quello più ideologico, incentrato su cosa dovrebbe fare il Pd di Enrico Letta per convincere Bersani a rientrare lasciandosi alle spalle l’attuale esperienza con Articolo 1.

"Li mortacci, bell'esempio". Il generale Figliuolo beccato così? Gianfranco Vissani lo massacra: la foto che scatena le polemiche

In chiusura di intervista, Lucarelli ha anche tirato in ballo i Maneskin: “Le piacciono? So che è appassionato del genere”. “Ma certo - è stata la risposta di Bersani - però purtroppo ho qualche dubbio che da loro venga fuori la rinascita del rock. Sono le Sardine del rock? Sì, brava”, ha aggiunto ridendo. Un paragone forse un po’ forzato, visto che i Maneskin hanno vinto Festival di Sanremo e Eurovision Song Contest nel giro di pochi mesi, mentre le Sardine sono nate e morte nel giro di pochi giorni a cavallo delle elezioni in Emilia Romagna.

"Boriosa arroganza da urlatrice di piazza". Lo schifo del celebre professore: insulta Giorgia Meloni (per il suo aspetto fisico)

“La politica non deve avere linguaggi aggressivi - ha dichiarato Bersani - le parole che pronunci alla lunga ti cambiano la testa. Abbiamo bisogno di un ripensamento generale, abbiamo proposto una riforma fiscale generale e la proposta della ‘dote’ di Enrico Letta ci sta. Bisognerebbe discutere con tutte le forze che si ritengono una sinistra plurale”.

Ma davvero? Dove hanno beccato il generale Paolo Figliuolo: proprio lui, quel brutto sospetto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.