Rocco Siffredi, verità intima: "Chi è la vera diva a luci rosse italiana". Vista da vicinissimo: no, non è Moana Pozzi

La vera diva a luci rosse italiane? Secondo Rocco Siffredi non è stata Moana Pozzi. Intervistato dal Giornale, l'attore del cinema per adulti più famoso del mondo confessa di avere avuto molti momenti di crisi per via della sua professione "particolare" ("Per tanti anni ho vissuto con il senso di colpa nei confronti di mia moglie e dei miei figli, perché stavo sul set a fare p***o e pensavo che non era giusto nei loro confronti. Non vedevo il mio come un lavoro, ma come un divertimento") e di aver avuto l'illuminazione niente meno che all'Isola dei famosi, il reality a cui ha partecipato come concorrente nel 2017: "Ho fatto una profonda analisi e sono riuscito a capire che il mio era solo un problema mentale, perché mia moglie e i miei figli non mi hanno mai fatto pesare nulla. Ero io che mi creavo tutto questo perché in qualche modo era legato all’educazione e a come ci hanno fatto vivere il sesso come qualcosa di sporco".





In questo senso, è forse il passaggio mancato a una diva come Luce Caponegro, in arte Selen, non l'unica. "Eva Henger l'ho sentita più volte non voler parlare di p***o quasi a volerci mettere una pietra sopra - spiega Rocco -. Anche Selen in un paio di interviste racconta di essere stata quasi costretta. Io avevo vent'anni quando ero sul set con lei e il suo fidanzato, e posso dire che con la sessualità si divertiva". "Quando poi è diventata mamma - aggiunge - ha avuto bisogno di cambiare. Capisco anche che in Italia una donna che fa la p***ostar non è come un uomo. Quello viene visto come f***o, al contrario la donna come una poco di buono".

Conclusione, con "consiglio" all'ex collega Selen: "Basterebbe che pensasse di aver vissuto quello che voleva e che oggi è una mamma contenta. Invece quasi nega il passato continuando però a usare il suo nome per fare pubblicità al suo centro estetico. Mi dà fastidio l’incoerenza. Quando me lo chiedono dico sempre che la vera pornostar italiana era lei. Più di Moana che era sessualmente asettica. Grande donna, grande intelligenza, ma non aveva il sesso dalla sua parte: Selen sì".

