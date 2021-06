Domenica In, ciò che Mara Venier aveva sempre nascosto: "Aggredita con un coltello", il racconto sconvolgente

07 giugno 2021 a

Puntata commovente quella di Domenica In andata in onda il 6 giugno. Mara Venier, dopo essersi presentata affatica in studio in seguito alle 7 ore di operazione ai denti, ha lasciato spazio alla testimonianza di Gessica Notaro. La ragazza, attivista riminese, è ormai divenuta il simbolo della battaglia contro la violenza sulle donne. Sfregiata con l'acido dall'ex fidanzato, la Notaro si è sottoposta a due delicatissimi interventi ai lineamenti del viso. E su Rai1 ha raccontato la sua nuova vita, tutta racchiusa in un libro appena pubblicato. Un modo per non tralasciare più nulla di quella brutta notte di quattro anni fa, quando Edson Tavares (questo il nome dell'ex compagno) l'ha aspettata sotto casa della madre e poi sfregiata. Dalla Venier la Notaro ha raccontato cosa l'aveva spinta tra le braccia di quell'uomo: "Ero attratta dall’aspetto fisico. Oggi se mi chiedi com’era lo vedo terribilmente brutto".

Ma Gessica non è stata l'unica ad aver subito una violenza. La stessa conduttrice, approfittando del momento, ha svelato qualcosa che in pochissimi sapevano: "Anche io ho avuto un’aggressione con un coltello, ero una ragazzina, tanto spaventata, non volevo denunciare. So di cosa stiamo parlando". Poi la Notaro ha ammesso che Tavares "non mi ha tolto niente". Dopo l'aggressione la Notaro ha infatti notato di avere una forza che non pensava esistesse.

Edson Tavares è ad oggi condannato a 15 anni cinque mesi e 20 giorni di reclusione. Una volta terminata la condanna, i giudici hanno già deciso che l'ex della Notaro dovrà obbligatoriamente fare ritorno nel suo paese di origine, il Brasile. "Cosa mi aspetto? - si è infine chiesta Gessica -. Che li faccia tutti gli anni che deve scontare, chiaro. E mi auguro che rispetti la legge che è stato deciso che debba tornare al suo paese".

