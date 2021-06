Non è l'arena, Massimo Giletti gela tutti: "Quattro anni straordinari". Saluta così, retroscena-bomba: "È un addio"

Francesco Fredella 14 giugno 2021 a

Lascia La7? Forse sì. L'addio potrebbe far tremare il patron Urbano Cairo, che nella sua scuderia può contare su un fuoriclasse del calibro di Massimo Giletti. E l'indiscrezione legata a giornalista piemontese, in queste ore, corre alla velocità della luce. Andiamo per gradi. Le parole di ieri del conduttore di Non è l'arena, all'ultima puntata, fanno riflettere. Giletti saluta così: "Questa è stata l’ultima puntata di Non è l’Arena. Sono stati quattro anni straordinari. Ciao a tutti". Cala il gelo. Intanto, si riaccende il walzer della fanta-tv: dove andrà Giletti? Il suo è un saluto? Pare di sì. Blogo intercetta un'indiscrezione, sul sito si legge: "Pare infatti, da voci insistenti che abbiamo avuto modo di raccogliere, che Massimo Giletti sembrerebbe vicinissimo a tornare in Rai. Mai come in questi momenti infatti il giornalista piemontese pare ad un passo (o poco più) dal suo ritorno fra le braccia di mamma Rai, nello specifico destinazione Rai2".

Potrebbe finire così, all'improvviso, l'idillio tra Giletti e Urbano Cairo. Il loro avvicinamento avviene nel 2017 quando L'arena, lo storico programma della domenica di Giletti, scompare dai palinsesti (all'epoca alla direzione c'era Mario Orfeo). Giletti si avvicina a Cairo, prima spunta una trattativa con Mediaset che si arena subito. Ed inizia, così, un percorso televisivo diverso di Giletti - che porta avanti la trattativa con Cairo senza agente. Soli a cena a Roma, in uno storico ristorante di piazza del Popolo. Poi una passeggiata fino a largo Chigi. I due si stringono la mano e qualche giorno dopo la firma sul contratto.

Giletti, adesso, non commenta le ultime indiscrezioni sul suo futuro televisivo. Dopo Non è l'Arena prende un volo da Napoli. Destinazione segreta. Relax. Rifletterà un po', dopo quattro anni a La7. Tra qualche giorno deciderà cosa fare.

