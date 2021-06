Striscia la notizia, Federica Nargi "provinata". L'indiscrezione sui palinsesti Rai

14 giugno 2021 a

a

a

Riaccende il motori la nuova stagione televisiva. Nonostante sia finita da pochissimi giorni, i riflettori degli addetti ai lavori sono già puntati sul nuovo anno televisivo - che inizierà a settembre. Tale quale show, il format di Rai1 condotto da Carlo Conti, è stato riconfermato. E si vociferano i concorrenti che potrebbero partecipare: tra questi, lo ricordiamo, dovrebbe arrivare anche Pierpaolo Pretelli (secondo classificato al Gf Vip di Alfonso Signorini). Ma non è l'unico che in questi giorni ha superato il provino. Spuntano vari nomi: Federica Nargi, che ha partecipato a Miss Italia 2007 ed ex velina di Striscia la notizia. Ci sarebbe anche il provino di Francesca Alotta, che partecipò nel 1992 a Sanremo con Aleandro Baldi (indimenticabile il loro brano intitolato Non amarmi). Provino anche per Elena Ballerini, ex inviata di Mezzogiorno in famiglia. Ed infine anche l’ex Miss Italia Francesca Testasecca, che ha partecipato a Ballando con le stelle.

"Ho i poteri per curare i tumori": sedicente mago smascherato da "Striscia" a Roma, cosa faceva e come lo hanno beccato

Per adesso ancora non è ufficiale il nome di tutti quelli che faranno parte del programma di Carlo Conti, ma dalle ultime indiscrezioni pare chiaro che il cast è quasi pronto. Si aggiungono anche Melita Toniolo, Juliana Moreira e il comico Massimo Bagnato. Non solo: potrebbe arrivare anche Ciro Priello, napoletano doc, membro dei The Jackal.

"Sembriamo un sexy shop". Sabrina Ferilli sconvolta da Maria De Filippi, cosa le si para davanti: sfiorata la censura | Guarda

Il conto alla rovescia è già iniziato: da rumors lo storico programma di musica e imitazioni di Rai1 dovrebbe iniziare a settembre, sempre di venerdì. Potrebbe scontrarsi con il Grande Fratello vip che lo scorso anno ha dato filo da torcere a Rai1 (battendo il Cantante Mascherato, condotto da Milly Carlucci). A breve Mamma Rai presenterà i palinsesti per la nuova stagione e scioglierà anche la riserva su Tale quale show.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.