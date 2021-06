Amici, Martina Miliddi e il suo dolore segreto: "Volevo lasciare, il mio pensiero tutti i giorni"

17 giugno 2021 a

Una drammatica tensione interna. Martina Miliddi, grande protagonista dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, è riuscita a tenerla nascosta ai telespettatori e agli insegnanti del talent di Canale 5, ma ora che il programma è terminato si può sfogare. e la ballerina sceglie ovviamente i social, canale privilegiato per comunicare coi fan e con gli amici di tutti i giorni. La sua situazione familiare è complicata e nota al pubblico: dopo aver perso il padre da bambina, Martina ha rotto ogni rapporto con la madre, con cui non parla più.

A crescerla negli anni dell'adolescenza è stata la sua madrina nonché insegnante di ballo, donna che dunque l'ha "forgiata" dal punto di vista umano e professionale. Il suo affetto nei confronti della donna è enorme, la considera a tutti gli effetti una seconda madre. Ora che la donna ha dato alla luce un figlio, Martina su Instagram le dedica un post commovente: "Mi ricordo che mi preparavo a partire a quel famoso casting. Da quel giorno cambiò tutto quanto. Tentennavo tra voler restare e andare via. Volevo starti vicina, prendermi cura di te, di voi".

Insomma, Martina ha trascorso i mesi nella scuola divisa tra l'entusiasmo per la nuova avventura, grandissima opportunità anche lavorativa, e il dolore per la rinuncia agli affetti quotidiani. "Stavo in pensiero tutti i giorni. Mi preoccupavo, volevo essere presente. Non ero lì fisicamente ma c’ero con tutto il mio cuore", ricorda oggi, immaginiamo con un sorriso. E ora che il piccolo Niccolò è venuto al mondo, è l'ora di festeggiare lui e la mamma: "Ci sarò sempre - è la dedica della Miliddi -. Se penso a come mi hai cresciuta posso solo dire che mamma meravigliosa sarai".

