Amici, indiscrezioni sul colpaccio di Maria De Filippi: clamoroso "scippo" alla Carlucci, "chi può passare a Mediaset"

Raimondo Todaro ad Amici? Chissà. Circola voce che il ballerino possa lasciare Milly Carlucci per approdare nella scuola di Maria De Filippi e al programma di Canale 5, la cui ultima edizione si è da poco conclusa con la vittoria di Giulia Stabile. Alcuni giorni fa è apparso nel daytime, durante la puntata, e ha affermato: "Io penso che da insegnante sceglierei Martina tutta la vita. Hai un sacco di talento e hai tutto quello che nessuno ti può insegnare. Sei un animale da palcoscenico, l’istinto è quello giusto. Sei un ammasso di istinto in mezzo a un caos di tecnica. Nel senso che si vede che sei acerba, che molte cose non le hai studiate e non le sai. Ma sono cose che si possono imparare. Devi lavorare tanto sui piedi, non li usi bene per questo perdi l’equilibrio”.

E tutti si chiedono quale possa essere la la reazione di Milly Carlucci quando ha visto Raimondo Todaro durante un daytime di Amici in qualità di giudice esterno. Una grande sorpresa, ma anche una grande occasione. (Raimondo Todaro ha espresso la sua preferenza nei confronti della Miliddi e della Stabile, che come detto ha vinto Amici).

Ad Amici, però, Todaro ritrova Francesca Tocca (sua ex). Chissà cosa si siano detti dopo il terremoto degli scorsi mesi che li ha visti sempre più lontani. Ora il rebus resta legato all’eventuale arrivo di Todaro a Mediaset: potrebbe essere un cambio di passo molto importante dopo anni ed anni trascorsi a Ballando con le Stelle. Non trapela nulla, per adesso. Solo tante indiscrezioni e molte ipotesi. Sarebbe un duro colpo per la Carlucci che perderebbe una colonna portante.

