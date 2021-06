Amici, il dramma di Raffaele Renda: "Sono stato malissimo. E ora...", le sue condizioni di salute

15 giugno 2021 a

a

a

“Tranquilli. Niente Covid”: Raffaele Renda tranquillizza tutti i followers. Sembrava coronavirus, a giudicare dai primi sintomi, ma per fortuna si è rivelata una semplice influenza. Ovviamente di questi tempi qualche linea di febbre ci lascia tutti sulle spine. “Sono stato malissimo questa settimana per una brutta influenza ma ora mi sto riprendendo”, scrive sui social il concorrente di Amici. Per lui una bellissima esperienza che lo ha condotto fino al Serale, il traguardo più alto ed ambito da tutti. Renda, che ha un grande talento, è legato a Martina Miliddi (conosciuta proprio nel programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5). Ma la loro storia ha sicuramente fatto discutere perché Martina è stata legata al cantante Aka7even proprio durante Amici.

"Gli usciva sangue dal naso, sapete cos'hanno fatto?". Michele Merlo, il papà accusa i medici

Adesso, però, sembra che tutto vada a gonfie vele tra loro. Secondo i beninformati tra Renda e Aka7even ci sarebbero state un po’ di frizioni, ovviamente causate proprio dalla presenza del rivale in amore durante il talent di Maria De Filippi. Martina ha detto di essere felice con Raffaele Renda e Aka7even ha guardato avanti senza pensare troppo a quello che accade nella vita sentimentale della sua ex.

"Caduta libera, crollo psicologico". Aka7even, il dramma ad Amici: ciò che nessuno poteva immaginare

A Cooming soon, Renda dichiara: “Con Amici ho realizzato un sogno. Rifarei tutto". Ed infatti grazie al talent di Maria De Filippi è arrivata anche la popolarità. Poi, a proposito del triangolo amoroso nella scuola, aggiunge a Cooming soon: “Ho cercato di gestire la situazione perché per me era davvero scomoda. Io avevo instaurato un bel rapporto di amicizia con Luca (Aka7even ndr) e con Martina. Ho deciso di restarne fuori e lasciarli chiarire da soli. Qualsiasi cosa avrei preferito viverla fuori. Non volevo passare come quello che aveva diviso una coppia, come il "cattivo" della situazione, anche perché queste cose non mi appartengono. Nella casa, Martina è stata una persona fondamentale per me. Posso dirti che oggi stiamo imparando a conoscerci”, ha concluso.

Amici, dramma per Alessandro Cavallo: terrificante lutto, chi lo lascia a soli 36 anni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.