Amici, il dramma di Aka7even: "Caduta libera, crollo psicologico". Ciò che nessuno poteva immaginare

A distanza di settimane dalla finalissima di Amici, che ha visto trionfare Giulia Stabile, si continua a parlare del talent di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Per molti il vincitore morale di questa edizione è Aka7even, amatissimo dal pubblico. Di sicuro ha conquistato tutti anche grazie alla sua simpatia travolgente e ad un talento indiscusso. Ora torna a parlare Ritratti Di Note ha intervistato il cantante (che si chiama Luca Marzano all'anagrafe). Ha raccontato di un'esperienza bellissima, sempre all'insegna del successo grazie al talent di Maria De Filippi. Ma il colpo di scena arriva quando gli chiedono di Anna Pettinelli: il cantante svela di aver vissuto momenti molto difficili e quindi la coach è stata fondamentale in un momento di buio.

In pratica gli ha insegnato a "non mollare nel momento in cui ero in difficoltà nel programma", nell'intervista Luca svela di essere stato "in caduta libera e stavo male psicologicamente”. Pochi si erano accorti di questo suo problema, che ha metabolizzato nella scuola più famosa della televisione.

Aka, alle prime settimane del Serale, non riusciva a venire fuori al meglio. Resta un rebus il motivo, ma sembra che tutto possa essere legato alla rottura con Martina Miliddi. E la Pettinelli, in quelle settimane, svelò che Aka stava soffrendo per una donna. “L’ispirazione per comporre questo pezzo è nata da uno stato d’animo molto cupo, in un periodo in cui mi trovavo in difficoltà all’interno della casetta, e l’unico sfogo era scrivere o conversare con qualcuno. Nel momento in cui ho iniziato a scrivere, è nata Black”, raccontò la Pettinelli parlando del brano di Aka.

