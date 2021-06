Domenica In, Mara Venier non ce la fa? "Lotto per esserci". Paresi facciale, un altro dramma

20 giugno 2021 a

"Lotto per esserci". Mara Venier non nasconde né la paura né la difficoltà. Oggi pomeriggio dovrebbe essere al timone di Domenica In su Rai 1 dopo aver già saltato una settimana causa Euro 2020 di calcio. Ma il condizionale purtroppo è ancora d'obbligo, considerate le ripercussioni della paresi facciale provocata da un problema dopo un intervento ai denti si fanno ancora sentire, dal punto di vista fisico e psicologico. "Questa cosa mi ha cambiato la vita - ha spiegato in dichiarazioni riportate sul settimanale TvMia - e faccio fatica a riprendermi. Mi hanno detto che ci vorrà tempo, mesi, ma io lotto perché voglio essere in tv."

Già nei giorni scorso Zia Mara non aveva nascosto nulla ai telespettatori e ai fan, preoccupati per le sue condizioni di salute. "Sono andata dal dentista per un impianto, ma non è andata bene e mi sono ritrovata con metà faccia bloccata". Il nervo era rimasto gravemente lesionato e nonostante due pesanti operazioni in una sola settimana domenica 13 giugno era tornata in video, visibilmente provata. "Non riesco a parlare bene, è stata una settimana difficilissima", aveva confessato.

"Ho paura ma ce la farò. Ora sto malissimo ma tornerò a condurre", giura. La speranza è che oggi la conduttrice veneziana, ormai romana d'adozione, riesca a esserci con la consueta forza e allegria. Tra gli ospiti annunciati anche Giulia Stabile, giovanissima ballerina vincitrice dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.

