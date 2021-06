Striscia la notizia, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva: "La prossima velina", ribaltone sconcertante

21 giugno 2021 a

Hanno detto addio a Striscia la notizia, tra le lacrime, le veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, le più longeve del tg satirico di Antonio Ricci in onda su Canele 5. Ma ora, dopo 4 anni, pensano al loro futuro e in una intervista a Gente rivelano: "Abbiamo un desiderio". "Sono stata la prima velina nera d’Italia e mi auguro che si continui in questa direzione", dice Mikaela mentre Shaila aggiunge: "Sarebbe stupendo se la prossima velina fosse una bella ragazza muscolosa che riscatti tutti i corpi diversi dalla forma canonica della bellezza.”

Chiusa l’esperienza a Striscia, Shaila Gatta ha molti sogni: vorrebbe puntare alla conduzione o contaminata con la danza, come Raffaella Carrà, oppure con la recitazione come Claudia Gerini: "Ho già avuto delle richieste ma punto in alto. Sto studiando canto e prendo lezioni di piano. Sto pensando anche a un libro perché la mia esperienza possa essere d’ispirazione per le ragazze che non credono in se stesse".

Anche l’altra velina Mikaela Neaze Silva ha le idee chiare sul suo futuro: "Amo il cinema e da settembre frequenterò un’accademia per la recitazione. Nel frattempo in estate mi sono iscritta ad un corso di stuntwoman e uno di dizione. Non resto ferma".

Per il momento le due veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva a partire dalle 20.35 su Canale5 insieme a Vittorio Brumotti conducono Paperissima Sprint e terranno compagnia ai telespettatori per tutta l’estate.

