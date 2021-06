Tommaso Zorzi insultato durante la diretta-video in strada: "Perché sono tutti finocc***?", la vergogna

28 giugno 2021 a

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono ormai usciti allo scoperto: non che in realtà la loro conoscenza fosse stata tenuta mai nascosta, ma ormai è divenuta una relazione vera e propria. I due sembrano molto felici insieme in questa prima fase, ma a quanto pare la cosa sembra infastidire qualche troglodita che ancora circola in Italia. L’ex vincitore del Grande Fratello Vip e l’ex ballerino di Amici stanno trascorrendo qualche giorno di relax a Otranto, in Puglia.

Lì sono stati avvistati tra coccole e teneri baci, senza però trascurare il lavoro, dato che entrambi partecipano a Battiti Live, la manifestazione musicale che a breve sbarcherà su Italia1 e che è condotta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Sui social Zorzi ha documentato l’ultima serata con foto e video: in un filmato si vede il fidanzato che balla di fronte all’obiettivo, ma in sottofondo si sente la voce di un passante che li insulta. “Perché sono tutti finoc***?”, è la frase pronunciata dall’uomo.

I fan l’hanno subito segnalato a Zorzi, che ha cancellato la bestia con stile: “Me lo state segnalando in tanti. Nel video dove balla il mio Tommy si sente un insulto omofobo. Il problema è suo e poi gliene restano mille”. Il tutto accompagnato dall’hashtag #ddlzan dopo aver citato la hit firmata dal trio Orietta Berti, Achille Lauro e Fedez.

