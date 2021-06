Alessis Marcuzzi, addio a Mediaset: "Grandissima sofferenza, non riesco più". La rottura insanabile coi vertici

30 giugno 2021 a

a

a

Addio a Mediaset, dopo 25 anni. Alessia Marcuzzi lascia il Biscione e lo annuncia lei stessa sui social, senza nascondere amarezza e delusione. "Ciao a tutti, voglio essere io a dirvelo, prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta", esordisce il suo post. In realtà, le sue parole parlano chiaro e non lasciano spazio a dietrologie: la rottura professionale con i vertici dell'azienda era ormai conclamata. Divergenze artistiche, nate dai mesi di "standby" imposti dal coronavirus.

Furto d'identità, truffa e minacce di morte: ore di terrore per Alessia Marcuzzi, quel terribile sospetto





"Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti - spiega la Marcuzzi, 48 anni -. È per questo motivo - non vi nascondo con grandissima sofferenza - che ho deciso di comunicare all'Editore e all'Azienda di voler andare via, salutandoli con stima ed affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me in tutti questi anni".

Il micro-bikini di Alessia Marcuzzi infiamma Capri: fisico pazzesco e pose proibite, così | Guarda

"La mia carriera televisiva è iniziata proprio lì (Colpo di fulmine, Fuego, Festivalbar, Mai dire gol, Le Iene, Grande Fratello, Isola dei famosi, Temptation Island), e quindi ringrazierà sempre tutti per la crescita professionale che mi hanno permesso di fare".

"Credo però che questa pandemia, oltre a tutto il male che ci ha portato, abbia dato a molti di noi la possibilità di guardarci dentro, per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo diventare. Io lo sto facendo, e spero di non deludere me stessa e quella che sono".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.