Striscia la Notizia, cosa c'è dietro la pausa dal fidanzato di Mikaela Neaze Silva: "Un momento particolare"

04 luglio 2021 a

a

a

Mikaela Neaze Silva non deve fare solo i conti con l'addio a Striscia la Notizia. La Velina bionda del programma di Canale 5 di Antonio Ricci deve infatti risolvere anche le questioni di cuore. Dopo aver annunciato la crisi con il fidanzato Mikaela ha svelato un’importante novità: la sua relazione d’amore con Bashir è ufficialmente in pausa. "Ci siamo presi una pausa di riflessione. Il nostro amore è in una fase di stallo. Vivo un momento particolare della mia vita, si è concluso un capitolo e spero che se ne apra presto un altro. Vediamo come evolveranno le cose".

"Ad ogni stacchetto...". Mikaela e Shaila, la clamorosa confessione su Antonio Ricci dopo l'addio a Striscia

I due, aveva già detto la 27enne, vivevano a distanza. Lui, metà marocchino e metà francese, fa il deejay ma studia Economia a Pechino. Lì, in Cina, avvenne il loro primo incontro. A dare il colpo di grazia alla relazione, come a tanti, è stata la pandemia. La ballerina prima dell'arrivo del Covid non aveva nascosto progetti importanti come quello di diventare mamma di sei bambini, tre biologici e tre adottivi.

"Cosa hai fatto per noi". Shaila e Mikaela, le parole di addio: Gerry Scotti sconvolto e in lacrime

Va meglio per la Velina mora. Shaila Gatta è felicissima con l’ex calciatore del Frosinone Leonardo Blanchard. Anche la loro è una relazione a distanza: la ballerina vive a Milano mentre lo sportivo a Grosseto. Eppure, assicurano, va tutto a gonfie vele.

"La prossima velina". Cosa sanno Shaila e Mikaela: Striscia, ribaltone sconcertante?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.