Raffaella Carrà, nel giorno dei funerali lo straziante omaggio di Sergio Japino: nella basilica...

09 luglio 2021 a

a

a

Rose rosse per Raffaella Carrà. E non solo: fiori di ogni tipo, che addobbano la camera ardente in Campidoglio e la basilica Santa Maria in Ara Coeli, dove si sono svolti i funerali. Sergio Japino, suo compagno di una vita, è vestito di nero. Commosso. Omaggia con tantissime rose la sua Raffaella, amica e donna della propria vita. Ma ci sono anche tanti altri personaggi dello spettacolo: Fiorello, Pippo Baudo, Renzo Arbore, Milly Carlucci e le maestranze Rai.

L'ultimo saluto a Raffaella Carrà: segui la diretta video dei funerali su "Libero"

C'è la gente, che amava tantissimo Raffaella Carrà: un tumore ai polmoni, proprio come sua madre, l'ha portata via per sempre all'età di 78 anni. Gli ultimi tempi voleva stare sola, circondata dagli affetti più cari e tra questi c'era anche Sergio Japino, che durante il corteo per Roma) è salito sul carro funebre durante la visita ai luoghi simbolo per la carriera di Raffaella: da viale Mazzini a via Teulada - dove il centro di produzione Rai è stata la seconda casa per la grande diva della tv.

Japino ha condiviso 17 anni insieme a Raffaella, ma il loro rapporto è rimasto molto profondo. L'ex compagno della Carrà, seduto in prima fila, ha voluto pochissime persone vicine a sé. Qualche giorno fa, invece, aveva lanciato un appello a tutti i fan di Raffaella affinché fossero vicini virtualmente nel giorno dell'ultimo saluto. Per volontà della Carrà è stata scelta una bara semplice, di legno grezzo. Poi la cremazione, che avverrà nei prossimi giorni. Le ceneri di Raffaella verranno portate a San Giovanni Rotondo, santuario dove è sepolto San Pio a cui la Carrà era molto devota.

Video su questo argomento Raffaella Carrà, le strazianti immagini dell'ingresso della salma nella basilica: un lutto italiano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.