Belen Rodriguez, slavina giudiziaria dopo il parto: la foto-vergogna. Grossi guai, si finisce in tribunale

Da semplice notizia di gossip, il caso di Belen Rodriguez all'ospedale di Padova rischia di finire in tribunale. Riassumiamo la vicenda: la bella showgirl argentina ha scelto il Giustiniano, nosocomio della città veneta, per dare alla luce ala sua secondogenita, la piccola Luna Marì, avuta dal nuovo compagno Antonino Spinalbese e nata lo scorso 12 luglio, poche ore dopo la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Nei giorni successivi vicino a un ascensore della struttura è apparso un cartello che, fotografato, ha fatto ben presto il giro della Rete: "Causa Belen e fino a nuovo ordine i pulsanti relativi al terzo piano della Divisione ostetrica sono disabilitati". La polemica nei confronti dei dirigenti dell'ospedale è stata immediata. Il cartello, firmato PI (una sigla che indicherebbe il Personale Infermieristico), ha costretto l'azienda sanitaria a smentire l'accaduto: "La direzione assicura che il reparto è in questo momento accessibile… Quanto all’avviso, era una cosa burlona".

Una sottolineatura che ha convinto poco o nulla il Codacons. L'associazione dei consumatori guidata da Carlo Rienzi, già in guerra legale con Fedez a suon di denuncia per stalking e contro-querela, ha presentato un esposto anche contro l’Ospedale Giustinianeo chiedendo l'apertura di una ndagine. Reato ipotizzato? Pesantuccio: "Interruzioni del pubblico servizio", ma anche "abuso d'ufficio".

"Se i fatti venissero confermati - si legge nella denuncia dell'associazione di Rienzi - ci troveremmo infatti di fronte a modifiche nell’erogazione dei servizi offerti da una struttura pubblica non giustificate da comprovate esigenze, con palese violazione dei protocolli a danno di tutti gli altri pazienti e del personale, ed evidenti disparità di trattamento nei confronti delle altre mamme ricoverate presso l’ospedale". Sui social invece Belen, già rientrata a casa dove ha presentato l'ultima arrivata al fratellino Santiago, continua a tacere senza commentare. Forse l'unico modo per far passare la tempesta estiva.

