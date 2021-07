Belen Rodriguez in ospedale per la figlia, lo sconcertante cartello in ascensore: "Fino a nuovo ordine". Rivolta in corsia

14 luglio 2021 a

La nascita della secondogenita di Belen Rodriguez, Luna Marì, è passata quasi inosservata per via della coincidenza con la finale dell'Europeo che ha visto trionfare gli azzurri. La showgirl argentina, infatti, ha dato alla luce la bambina avuta da Antonino Spinalbese poche ore dopo il match Italia-Inghilterra. Belen ha partorito in una sala operatoria della Clinica ostetrica ginecologica dell'Azienda ospedaliera universitaria di Padova. E subito dopo il suo arrivo, come fa sapere il Gazzettino, la clinica si è trasformata in una sorta di bunker.

Per rispettare la privacy sia della neonata sia dei genitori vip, l'ospedale è rimasto inaccessibile a fan e curiosi, con tanto di fotografia di un cartello appeso in clinica. Lo scatto ha fatto il giro dei telefonini di mezza Italia. Sul biglietto in questione c'è scritto che "causa Belen e fino a nuovo ordine i pulsanti relativi al terzo piano della Divisione ostetrica sono disabilitati".

La clinica che la Rodriguez ha scelto per partorire è all'avanguardia per la ginecologia: il medico che ha seguito Belen - come scrive il Gazzettino - si chiama Alessandra Andrisani ed è la moglie di Guido Ambrosini, anche lui ginecologo: due nomi stimati e conosciuti in ambiente medico. La showgirl, intanto, ha già mostrato i primi momenti con la figlia in ospedale: sulle sue storie Instagram ha pubblicato prima un video in cui si vede la bambina con gli occhi chiusi impegnata a prendere il latte dalla mamma. Poco dopo Belen ha condiviso un selfie che la ritrae con la piccola attaccata al seno.

