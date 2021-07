Maneskin, "Non sapevo cosa significasse". Le scuse di Damiano dopo la canzone con la frase razzista

21 luglio 2021 a

Damiano dei Maneskin con un tweet ha posto fine alle polemiche nate dopo aver citato una frase dal contenuto razzista durante il concerto a Berlino il 16 giugno. Il testo citato è una frase della canzone Black skinhead del rapper americano Kanye West: "Stop all that coon shit", dove "coon" è una parola con accezione dispregiativa, cioè "ne***". I Maneskin hanno condiviso su Tik Tok una clip del concerto in cui reinterpretano questa canzone. Ma quel verso non censurato non è passato inosservato al popolo del web. E, puntuali, sono iniziati commenti e polemiche. Da qui la decisione del cantante di chiedere scusa con un tweet pubblicato direttamente sul suo profilo.

"Non conoscevo il significato della parola. Ho appena visto cos’è successo e voglio scusarmi profondamente per la parola offensiva che ho cantato nella canzone di Kanye qualche mese fa" ha scritto il cantante. Ammettendo che non conosceva il significato di quel termine e che non c'era intenzione di offendere: "Non avrei mai detto qualcosa del genere intenzionalmente. So che ciò che ho fatto è sbagliato e voglio scusarmi con tutti voi", ha proseguito.

"Avrei dovuto informarmi meglio su ciò che stavo cantando. Chiediamo scusa se abbiamo ferito o mancato di rispetto a qualcuno. Questa sarà una lezione per il futuro e faremo il nostro meglio per informarci" le parole del cantante. Una presa di posizione a nome di tutta la band da parte del frontman del gruppo che ha vinto prima Sanremo, poi l'Eurovision e ora sta tentando con successo la scalata alle classifiche Usa.

