Damiano dei Maneskin? Il nuovo look che sconvolge i fan: al ristorante beccato così

Ma cosa è successo a Damiano David, frontman e leader di quei Maneskin che stanno conquistando il mondo? È quanto si domandano i fan dopo ver visto il nuovo taglio, drastico, adottato proprio da Damiano. Il tutto, si suppone, per l'uscita del video di I wanna be your slave, brano che è già un successo internazionale.

Eccolo, il frontman, con un taglio cortissimo: addio ai capelli lunghi, insomma, alla chioma con cui ha sbancato prima a Sanremo e poi all'Eurovision. Una scelta spiazzante e che, ovviamente, divide i fan: "Meglio prima", "No, molto più elegante adesso". Per certo, da che Damiano fu, si tratta del terzo radicale cambio di look. Già, al leader dei Maneskin piace giocare con l'immagine, con il look. Piace provocare. E forse, oggi, la "provocazione" è la normalità di un taglio... normale.

Per inciso, il nuovo taglio, Damiano, lo ha sfogiato per la prima volta a Giulio Pane e Ojo, un ristorante romano, proprio in zona Porta Romana, che a Milano è una sorta di istituzione. Damiano, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio si sono fatti la foto con il titolare dell’osteria in zona Porta Romana che ha postato la foto. E da lì, come detto, il dibattito. Il commento più gettonato? "Per fortuna i capelli ricrescono".

