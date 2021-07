Victoria dei Maneskin, aggressione sessuale al concerto: la porcheria del fan ubriaco, incubo a Berlino

17 luglio 2021 a

a

a

Victoria dei Maneskin è stata aggredita da un fan ubriaco: è successo in Germania, dove la bassista del gruppo italiano sarebbe stata avvicinata da un uomo ubriaco. La De Angelis era insieme a Damiano, Ethan e Thomas e si stava intrattenendo con i fan dopo aver registrato un concerto live per uno show tedesco. A riportare l’accaduto sono stati proprio i fan tedeschi della band che hanno assistito a questo tentativo di aggressione e che adesso stanno raccontando tutto sui social.

Video su questo argomento Maneskin? Non proprio... La clamorosa gaffe del ministro Franco: come li chiama in eurovisione

A difendere Victoria sarebbe stato il collega Damiano. L'uomo, infatti, avrebbe provato a toccare il sedere della bassista. E a quel punto sarebbe intervenuto il frontman del gruppo ad allontanarlo. Non c'è ancora alcuna ufficialità su questo episodio, ma i fan che ieri sera, a Colonia, in Germania, hanno incontrato i Maneskin e assistito alla scena, su Twitter stanno raccontando di un uomo, visibilmente su di giri, che avrebbe provato a toccare Victoria.

Maneskin, "smaialeggiamenti" vietati ai minori: Dagospia impazzisce, le immagini proibite di Damiano e Victoria | Video

L’uomo ubriaco, poi, si sarebbe allontanato in fretta lasciando scossa la bassista. Victoria, tra l'altro, come riporta Chedonna, sarebbe apparsa anche particolarmente turbata in un video pubblicato su Instagram da una fan che l'aveva incontrata per scattare delle foto. Il video è diventato immediatamente virale su Twitter.

Questo Damiano dei Maneskin? Ciao proprio, il nuovo look che sconvolge i fan: al ristorante beccato così | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.