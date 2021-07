Caterina Balivo, lacrime per Capri: "Spero possano salvarsi tutti", dramma mentre è in vacanza

Francesco Fredella 23 luglio 2021 a

a

a

Un duro colpo per tutti. Anche per Caterina Balivo, che si trova in vacanza a Capri ed è rimasta senza parole dopo la notizia dell’incidente di un minibus, uscito di strada precipitando per una decina di metti. Nell’incidente, avvenuto nella zona di Marina Grande, è morto il conducente che aveva 33 anni. Secondo le prime ipotesi a causare l’incidente potrebbe essere stato un malore che ha colpito l’autista.

Capri, minibus precipita per sei metri e finisce su uno stabilimento balneare: il video terrificante | Guarda



“Siamo tutti molto addolorati qui a Capri, un abbraccio forte al figlio e alla compagna in dolce attesa di Emanuele che non c’è più”, dice la Balivo. “Spero non ci siano altre vittime”. In queste ore Caterina si trova proprio a due passi da dove è avvenuto l’incidente. “Spero davvero che non ci siano altre vittime, che possano salvarsi tutti”, puntualizza sui social.

"Tragedia annunciata". Il sospetto di Dagospia sul minibus volato nella scarpata a Capri



Per la Balivo arriva un po’ di relax: vacanza in costiera Amalfitana la sua famiglia. E non mancano gli scatti più belli in un panorama mozzafiato. Ora per la conduttrice un po’ di relax prima del ritorno sulle scene in tv.



Caterina in vacanza pubblica sui social una foto con Cora, la sua secondogenita che è nata nel 2017 dall’amore con Guido Maria Brera. “Un mercoledì baciate dal sole per me e la ‘mini me’“, aveva scritto la Balivo che nelle foto si mostra anche i costumi interi neri indossati da lei e da sua figlioletta. Sono in perfetta sintonia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.