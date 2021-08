Narnia Festival, chiude con successo la decima edizione: “Un decennale che è una vera ripartenza"

02 agosto 2021 a

Grande successo per il “Narnia Festival 2021”, decima edizione dell’importante kermesse di musica, danza, teatro, mostre ed eventi culturali, che anche quest’anno si è svolto nel centro storico di Narni (Terni). La manifestazione ha visto un cartellone di ben 40 concerti, spettacoli ed eventi, comprese alcune anteprime in diverse città tra cui Roma, a cui hanno partecipato circa 200 artisti di altissimo livello italiani ed esteri, con una presenza di pubblico in totale di oltre 4mila persone, limitata dalle norme sul distanziamento sociale. “Siamo davvero molto soddisfatti di questi risultati, che hanno celebrato nel modo migliore il decimo anniversario della nostra manifestazione, ma che hanno anche rappresentato una vera ripartenza dopo il blocco causato dalla pandemia”, dichiara Cristiana Pegoraro, ideatrice e direttore artistico del festival. “Molti concerti e spettacoli hanno fatto registrare il sold out con grande anticipo, a dimostrare che il pubblico ha grande voglia di tornare a vivere la musica e la cultura in eventi dal vivo”.

Domenica sera 1 agosto c'è stato il tutto esaurito anche al concerto conclusivo “The Best of Narnia Festival”, che ha visto la partecipazione dell’orchestra formata da tutti i maestri e i ragazzi del festival, con la direzione del maestro Lorenzo Porzio, direttore musicale della manifestazione. Parallelamente al festival, si è svolto infatti anche il “Campus internazionale di alto perfezionamento”: circa 200 giovani talenti italiani e di molti Paesi del mondo hanno frequentato una serie di corsi, masterclass e workshop di musica, canto, danza, coreografia e recitazione. “Questo è un altro aspetto a cui teniamo molto del Narnia Festival: curiamo la formazione di centinaia di ragazzi che saranno i talenti del futuro”, sottolinea Cristiana Pegoraro. “Alcuni di loro avranno la possibilità di debuttare a New York e in altri importanti palcoscenici nell’ambito del nostro programma di spettacoli internazionali”.

Tra gli eventi di maggiore successo del cartellone di quest'anno: il concerto d’apertura “Destinazione… America!” presentato da Massimo Giletti. Poi l’“Omaggio a Carla Fracci” con la partecipazione di Maria Rosaria Omaggio, il concerto “Jazz & Movies” del Patrizio Destriere BoProject e gli spettacoli “Ce la farò anche stRavolta” con Emanuela Aureli e “Versus - Beethoven vs Rossini” con Tiziana Foschi e Sergio Basile. Infine, il concerto “Che combinazione!”, un omaggio a Pino Daniele e Lucio Dalla dell’orchestra abBRASSh.

