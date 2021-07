Maneskin, "se incontriamo un no-vax...": minaccia brutale ai disertori del siero, un caso

29 luglio 2021 a

a

a

I Maneskin stanno vivendo un vero e proprio momento di grazia, con la fama raggiunta in tutto il mondo dopo lo straordinario successo all’Eurovision Song Contest 2021, dove si sono affermati con “Zitti e Buoni”, il brano con cui avevano già trionfato al Festival di Sanremo. Nella giornata di ieri, martedì 27 luglio, è stato ufficializzato il loro concerto-evento al Circo Massimo di Roma: è stato programmato per il 9 luglio dell’anno prossimo.

Aggressione sessuale al concerto, la porcheria del fan ubriaco: Victoria dei Maneskin, incubo a Berlino

La notizia ha mandato in visibilio i fan della rock band italiana: “Ci vogliono carriere intere per arrivare a suonare in posti del genere - ha dichiarato il quartetto romano in un’intervista rilasciata a La Stampa - riuscire a farlo a vent’anni è importante e non vediamo l’ora che passi quest’anno, vorremmo addirittura accelerare il tempo per arrivare lì dove non siamo mai stati, nemmeno da spettatori”. Nel corso della chiacchierata con Luca Dondoni, i Maneskin hanno anche affrontato importanti temi di attualità.

Maneskin, disastro in mondovisione. "Quella mer**a da neg**i". Damiano sul palco, finisce in disgrazia

In particolare hanno risposto a una domanda sulle recenti polemiche dei no vax: “Da che parte stiamo? Dalla parte di chi si vuole vaccinare. Non farlo sarebbe da pazzi. Cosa diremmo a un no vax? ‘Ripijate’, torna te stesso in romanesco. Essere contrari a qualcosa senza nessun fondamento scientifico mi sembra da pazzi. Essere contrari al vaccino fa il paio con chi pensa che la terra sia piatta”.

"Atroce, meglio che il rock sia morto". Maneskin massacrati, da chi arriva la stroncatura che nessuno si aspettava

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.