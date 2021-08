Iva Zanicchi sulla morte del fratello: "Non sono più la stessa. Se potessi tornare indietro...", il tormento che non riesce a superare

08 agosto 2021 a

Una ferita che ovviamente non riesce a rimarginarsi, quella di cui Iva Zanicchi torna a parlare in un'intervista al settimanale Voi. Si torna ai drammatici giorni del coronavirus, quelli in cui sia lei sia il fratello Antonio erano ricoverati dopo averlo contratto. Ma se Iva ce l'ha fatta, Antonio al contrario no: morto, ucciso da questo maledetto Covid in uno dei momenti più acuti e drammatici della pandemia.

E ora la Zanicchi torna a raccontare il suo dolore, i suoi rimpianti: "Dopo la morte di mio fratello Antonio non sono più la stessa, mi manca tantissimo e non riesco a rassegnarmi. Se potessi tornare indietro farei un gran casino... ma ormai...". Il riferimento della Zanicchi è al fatto che non le sia stato possibile salutare un ultima volta Antonio quando ancora era in vita, poiché non si poteva e non si può tutt'ora accedere ai reparti di terapia intensiva. Un dolore di cui più volte la cantante ha parlato.

Dunque, Iva Zanicchi nella medesima intervista a Voi torna a parlare del long-Covid, delle conseguenze a lungo termine che le sono rimaste dopo essere guarita: "Ho bisogno di rigenerarmi. Il Covid mi ha lasciato segni indelebili e ci vorrà ancora parecchio tempo per eliminarli del tutto", ha ribadito.

