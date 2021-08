Maneskin, "Damiano molla il gruppo". La bomba del re del gossip, terrore tra i fan: le indiscrezioni sul futuro della star

08 agosto 2021 a

a

a

Fermi tutti. Perché l'indiscrezione è delle più clamorose e inattese che potessero essere concepite. Si parla dei Maneksin, orgoglio italiano nel mondo della musica, il gruppo che ha vinto prima Sanremo, poi l'Eurovision e che ora sta letteralmente spopolando in tutto il mondo. Una parabola iniziata alla kermesse condotta da Amadeus su Rai 1 e che ora sta superando ogni confine.

Maneskin, disastro in mondovisione. "Quella mer**a da neg**i". Damiano sul palco, finisce in disgrazia

Bene, sui Maneskin, direttamente dalle pagine di Novella 2000, piove un'indiscrezione-terremoto. A firmarla direttamente il direttore, Roberto Alessi, il quale scrive quanto segue: C’è qualcuno che si prende la briga di chiamarmi per dirmi che Damiano David dei Maneskin presto se ne andrà dal gruppo. Un mitomane? Quel qualcuno cerca di pescare nel torbido, la verità è che i Maneskin hanno insieme, tutti e quattro, un progetto di più largo respiro", sottolinea Alessi.

Video su questo argomento Consegna della Lupa ai Maneskin, Raggi: "Roma è orgogliosa di voi"

Insomma, lo stesso direttore prende con le pinze la voce. Tanto da bollare come "mitomane" la persona che lo ha chiamato per dargliene conto. Eppure la riporta. Insomma, Damiano David, il frontman, via dai "suoi" Maneskin? Francamente sembra un'ipotesi ad oggi davvero remota, improbabile, soprattutto senza conferme. Eppure, nel mondo dello spettacolo come in realtà ovunque, mai dire mai. Per certo, per il 2022 i Maneskin hanno già programmato un tour in tutta Italia, compreso l'attesissimo evento al Circo Massimo di Roma: "Non a caso è tutto programmato per il prossimo anno quando finiranno il loro tour internazionale il 9 luglio 2022 al Circo Massimo", ha concluso su Novella 2000 il direttore Roberto Alessi.

"Brutta tro**, muori nel peggiore dei modi". Orrore contro la fidanzata di Damiano dei Maneskin: ecco chi è la bestia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.