Gianni Morandi, la confessione di Beppe Vessicchio: "Lui che è il più navigato... ecco com'era ridotto", mai visto prima

Beppe Vessicchio è diventato famoso anche tra i più giovani grazie alla sua presenza rassicurante in diversi programmi televisivi, in particolare il Festival di Sanremo. Il musicista ha rilasciato una lunga intervista al Fatto Quotidiano, raccontandosi senza remore e parlando a ruota libera dell’ambiente che frequenta ormai da tanti anni. Molto interessanti i passaggi su Sanremo, che viene sempre descritto come un lungo di grande stress.

“Per me no - ha ironizzato Vessicchio - tanto ci posso tornare anche l’anno dopo, mentre gli artisti ne sentono l’importanza, sentono la precarietà del sistema e la tensione è sempre alta. Solo Elio e le Storie Tese sono andati lì per giocare e divertirsi. Gli altri? Ho sentito le mani ghiacciate di persone che hanno sempre mostrato grande sicurezza”. Ed è a questo punto che Vessicchio ha svelato un retroscena: “Ho visto la tensione anche in Gianni Morandi: lui è il più navigato, che non stona neanche se gli dai una martellata, prima di entrare era avvolto dall’ansia”.

Passando invece ai conduttori, su chi sia stato il più preparato Vessicchio non ha dubbi: “Ho visto Pippo Baudo sistemare i vasi dei fiori all’ingresso dell’Ariston. Come lui nessun altro; a Roma era presente anche alle prove dell’orchestra, a sottolineare la totale immersione nel Festival. Un anno ha pure corretto il finale di Con te partirò di Bocelli, e in altri casi ha cambiato introduzioni troppo lunghe dei brani”.

