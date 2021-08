Gianfranco D'Angelo, morto l'attore e comico di Drive In: anche Striscia la Notizia in lutto

15 agosto 2021 a

Anche Striscia la Notizia in lutto. Se n'è andato Gianfranco D'Angelo. L'attore e comico è morto nella notte fra il 14 e il 15 agosto al Policlinico Gemelli di Roma dopo una breve malattia. A renderlo noto è stato il suo ufficio stampa. D'Angelo avrebbe compiuto 85 anni il 19 agosto. Attore, comico, cabarettista, doppiatore, imitatore e cantante, D'Angelo era nato a Roma nel 1936. L'artista era conosciuto per aver recitato in tantissimi film, ma anche per le sue apparizioni in teatro e in televisione in programmi come Drive in, Odiens e la primissima edizione di Striscia la notizia.

Dopo aver svolto diverse professioni, D'Angelo ha esordito in Rai all'inizio degli anni 70, dove è apparso in vari programmi a fianco dei personaggi di punta dell'epoca, da Raffaella Carrà a Sandra Milo. Ha fatto parte del gruppo del Bagaglino con Pippo Franco. Nel 2019 era apparso nel film W gli sposi diretto da Valerio Zanoli. Lascia due figlie, Daniela e Simona, anche loro entrambe attrici.

Gianfranco aveva denunciato nel 2018 il sistema pensionistico italiano, entrando così a far parte di un filone, quello dei "vip caduti in disgrazia": "Ho lavorato per la Rai e per Mediaset, ho fatto 51 film e convention in tutto il mondo. Eppure, pur avendo versato regolarmente tutti i contributi, non prendo una buona pensione e non so spiegarmi il perché. Mi piacerebbe essere un po’ più tranquillo a livello economico, senza pensieri per la testa, ma fa parte della vita, e poi sono scelte. Se uno stesse a casa tutto il giorno con le pantofole potrebbe pure accontentarsi della pensione", erano state le sue parole.

