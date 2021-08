Mara Venier, parla l'amico: "Ha provato sulla sua pelle la crisi e il disagio"

15 agosto 2021 a

A elogiare Mara Venier ci pensa anche Platinette. Nella sua rubrica La TV, Mauro Coruzzi si è lanciato in un plauso tutto dedicato alla regina di Domenica In, il programma che da tempo conduce su Rai1. "È riuscita a fare proprie le domande della gente comune - ha detto Platinette nello spazio sul settimanale DiPiù in riferimento alla capacità della conduttrice di gestire la situazione durante il coronavirus -, la stessa che come lei, ha provato duramente sulla sua pelle la crisi e il disagio del Covid e le sue incidenza sulla vita”.

Poi il giornalista ha voluto specificare che tra le doti che più apprezza della Venier c'è la sua autenticità. Complice l'amore per il suo lavoro: "Per lei il suo mestiere di conduttrice e la vita sono un tutt’uno".

E infatti gli ascolti dimostrano che la Venier è apprezzata da tutti. Proprio questi per la conduttrice non sono periodi semplici. La Venier infatti non si è ancora ripresa del tutto dopo l'intervento non andato a buon fine dei denti. "No, sto ancora senza sensibilità ma reagisco. Devo", ha scritto mentre si gode la vacanza estiva con il marito, Nicola Carraro, il nipotino e amici come Massimo Boldi e Christian De Sica.

