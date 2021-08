Milly Carlucci, la confessione dolorosa: "Mi ha negato ogni aiuto economico", brutta aria in famiglia

24 agosto 2021 a

a

a

"Mi negò ogni aiuto economico”: Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le Stelle su Rai 1, ha parlato così del padre in un'intervista al settimanale DiPiùTv. "Mi diceva ‘che cosa vai a fare perdi solo tempo, il mondo della tv è una illusione'", ha continuato la celebre presentatrice. La Carlucci, però, decise fortunatamente di andare avanti per la sua strada, riuscendo nell'impresa. E alla fine anche il padre fu costretto a ricredersi.

Ballando con le stelle, colpo gobbo di Milly Carlucci: "Chi può scippare a Mediaset", dopo lo strappo con Pier Silvio... | Guarda

“Lui era preoccupato per me e lo capisco, ma quando poi come riconoscimento alla carriera sono diventata Cavaliere della Repubblica e Commendatore per lui è stata un’esplosione di gioia", ha raccontato la Carlucci nell'intervista. Il padre della conduttrice era un militare dell’esercito e sognava per lei tutt’altra carriera: voleva che studiasse Giurisprudenza, ma la conduttrice si iscrisse ad Architettura, Infine mollò tutto a pochi passi dalla laurea per intraprendere una carriera televisiva.

“Lo abbiamo contattato, cosa ci ha detto”: Marcell Jacobs a Ballando con le Stelle? Parla Milly Carlucci

Intanto Milly Carlucci è alle prese con i preparativi per la nuova stagione di Ballando con le Stelle, che partirà il prossimo autunno. Il programma, comunque, non potrà contare più sulla presenza del ballerino Raimondo Todaro, che pare sarà nel cast di Amici a partire da settembre. Ma ancora nulla di ufficiale. Lui, però, non è stato l'unico a lasciare. Anche Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi non saranno nello show di ballo perché in dolce attesa.

Todaro lascia Ballando, la furia di Milly Carlucci: "Traditore". Amici e De Felippi, un retroscena-terremoto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.