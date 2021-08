Amici, Aka7even e il dramma di salute: "Virus al cervelletto, in coma 7 giorni. Cosa potrei fare domani"

26 agosto 2021 a

a

a

In coma per 7 giorni per un virus al cervelletto. Aka7even, cantante rivelazione dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi e già star di Instagram e idolo dei più giovani, è tornato sul dramma vissuto da bambino, quando ha rischiato la vita ed è stato riacciuffato per i capelli dai medici.

"So che è stato anticipato". Amici, clamoroso spoiler di Lorella Cuccarini: la De Filippi che dice?



Intervistato dal Corriere della Sera, l'interprete del tormentone Loca ricorda i momenti più difficili della sua vita: "A 7 anni sono finito in coma per una crisi epilettica causata da un virus che aveva attaccato il cervelletto. Ci sono rimasto 7 giorni, credo per questo di avere 7 vite, come i gatti, Fisicamente non sono certo un palestrato, ma sto imparando a convivere con i miei difetti". Amici, spiega, è stata "una esperienza bellissima. Pesante, anche, perché ti trovi a convivere con persone completamente diverse da te, ma questo ti porta a crescere. Senza contare del miglioramento artistico: esci che sei l’opposto rispetto a quando sei entrato".

Arisa, la foto che sconvolge i fan: non solo rasata, il bikini... non funziona. Fuori tutto in mare | Guarda





Giura di essere cambiato grazie al talent di Canale 5: "Mi ero presentato come un trapperino con questo modo un po’ da latin lover, oggi sono diverso. Avevo qualche timore prima di partecipare ad Amici, pensando che sarebbe stato più complicato farsi prendere sul serio. Mi sono reso conto che non è così. Ma per il resto tengo aperta ogni porta: oggi sono un artista, domani potrei scegliere di fare il meccanico". Piedi per terra, perché la storia recente dei talent dimostra quanto il successo possa essere effimero.

Giulia Stabile ad Amici? Non proprio, rivoluzione in tv: con chi la hanno beccata. E ora...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.