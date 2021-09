Giulia Arena, lo sconcertante incontro in mare aperto: "Fammi scendere qua", cosa si ritrova tra le mani

01 settembre 2021 a

a

a

Sorprendenti incontri ravvicinati in mare aperto per Giulia Arena. E tutto finisce sulla pagina Instagram della bellissima ex Miss Italia. Durante una uscita in barca mentre era in vacanza con gli amici, l'attrice ed ex modella vincitrice a Salsomaggiore nel 2013 si è imbattuta niente meno che in una poiana, caduta in acqua e in evidente difficoltà. Il rapace forse ferito o forse semplicemente ancora inesperto e terrorizzato, è in balia delle onde e rischia di annegare da un momento all'altro.

Milano, nel centro commerciale spunta un tasso ferito: i volontari dell'Enpa lo salvano



A questo punto qualcuno accende la videocamera del telefonino e inizia a riprendere l'incredibile salvataggio. La Arena, versione Baywatch, avverte: "Aspetta aspetta fammi scendere di qua". Gli amici sembrano in ansia. "Ma questo è un falco, ti morde Giulia". Ma la Arena, imperterrita, si abbassa verso le acque siciliane "armata" di asciugamano e con estrema cautela e dolcezza recupera la poiana, tenendola quasi abbracciata. "Lontano dagli occhi Giu!", le consigliano gli amici, ma lei mostra sicurezza e disinvoltura: "Dieci secondi alla guida e abbiamo già recuperato un falco in acqua", si vanta.



"L’estate non poteva che finire così: con il salvataggio di un Falco in Mare - scrive lei a corredo del video -. Con l’immancabile aiuto di @antongiuseppemorgia che ormai è ben rodato sulla mia indole di salvataggio animali in qualsiasi circostanza, @antoniogiuntaoneto che ha ipotecato con enorme sopportazione la sua giornata di mare e l’incredibile @giovannatuccio che ha anche filmato questa assurda vicenda a lieto fine! Possiamo dire che adesso vado via soddisfatta!".

"Venite, c'è un ladro nella canna fumaria", ma all'arrivo della polizia spunta ben altro. La scoperta incredibile | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.