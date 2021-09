Carlo Conti, confessione spiazzante: "Vanessa Incontrada mi fece diventare rosso, sulle labbra..."

04 settembre 2021 a

Grande ritorno per Seat Music Awards 2021. A condurli Carlo Conti e Vanessa Incontrada, coppia fissa alla conduzione per 10 edizioni consecutive. A svelare però qualche retroscena ci ha pensato il volto Rai che sulla collega ha raccontato qualcosa di inaspettato: "La prima volta che li conducemmo alla fine Vanessa mi diede un besito, un bacino sulle labbra. Mi sorprese così tanto che diventai rosso, nonostante la mia abbronzatura", ha detto Conti alle colonne di Tele Più.

Come tutti gli anni - eccetto lo scorso che non è andato in scena - il Seat Music Awards ospiterà tanti artisti. Tra questi, a salire sul palco dell’Arena di Verona, ci saranno: Gigi D’Alessio, Alessandra Amoroso, Fiorella Mannoia, Il Volo, Emma Marrone, Claudio Baglioni, Ligabue e Loredana Bertè.

Ospite dell'appuntamento anche Maria De Filippi alla quale si aggiungeranno anche Achille Lauro e Alessandro Siani: “È una gran festa. In questi anni è cresciuto tra gli artisti uno spirito di squadra", ha sottolineato il conduttore per poi elogiare di nuovo la collega che lo accompagna in questa avventura: "Lei è la spontaneità, l’immediatezza. Noi andiamo al di là del copione, giochiamo con quel che accade sul palco e lei sa sempre cogliere l’attimo".

