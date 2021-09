Kate Hudson, follia senza veli sul tappeto rosso a Venezia: si vede tutto, un vestito... estremo

06 settembre 2021 a

Al Festival del Cinema di Venezia era il giorno di Mona Lisa and the Blood Moon, film di Ana Lily Amirpour, che è stato presentato ieri, domenica 5 settembre. Film in concorso che parla di una tredicenne asiatica in camicia di forza nella sua stanza imbottita in un centro per adolescenti con problemi psichici. Insomma, una storia forte.

E a questa pellicola partecipa anche anche Kate Hudson, che nel film interpreta la lap dancer Bonnie, che ha un figlio, Charlie (interpretato da Evan Whitten) che la sfrutta per rapinare un bancomat. Ma al di là del film e della trama, ha fatto molto parlare a Venezia il look con il quale si è presentata sul red carpet proprio Kate Hudson: un elegantissimo vestito rosso dalle pericolosissime trasparenze, così come potete vedere nell foto nell'articolo. E dell'intimo, ovviamente, non c'era traccia: una Kate Hudson assolutamente incendiaria...

